Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95203
ALTIN
254.955
DOLAR
5.7347
STERLİN
7.3068
EURO
6.4799
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23...
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi...
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci...

Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat

Manisa'da 2014 yılında devreye aldığı fabrikada vitrifiye ürünleri üretmeye başlayan Seramiksan, Ar-Ge ekibinin geliştirdiği yüzde 75 su tasarruflu klozetlerle 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat

Manisa'da 2014 yılında devreye aldığı fabrikada vitrifiye ürünleri üretmeye başlayan Seramiksan, Ar-Ge ekibinin geliştirdiği yüzde 75 su tasarruflu klozetlerle 60 ülkeye ihracat yapıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:03
Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat

Manisa'da yaklaşık 5 yıl önce devreye aldığı üretim tesisiyle lavabo, klozet, bide, pisuvar gibi vitrifiye ürünleri üretmeyen başlayan Seramiksan, Ar-Ge ekibindeki mühendislerin geliştirdiği yüzde 75 su tasarruflu klozetleridünyanın 60 ülkesine ihraç ediyor.

Turgutlu ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce 70 işçiyle yer karoları üreterek faaliyete başlayan firma, 2014 yılında vitrifiye grubu üretim merkezini devreye aldı.

Dünyadaki en gelişmiş vitrifiye fabrikalarından biri olarak gösterilen tesiste yıllık 800 bin parça ürün üreten firma, bir yandan da Ar-Ge ekibindeki mühendislerin çalışmasıyla inovatif ürünler geliştirdi.

Özellikle küresel boyutta yaşanan susuzluk tehdidi ve tüketicilerin bu konuda artan duyarlılığı dikkate alınarak su tasarruflu ürünler geliştirmek için çalışması başlatan firma, yüzde 75 su tasarrufu klozet geliştirdi. Klozet üretiminin tamamını tasarruflu geliştirdiği ürünlere kaydıran firma, bu ürünleri başta AB olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyor.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde su tüketiminin en çok vitrifiye grubu olarak anılan ürünlerde gerçekleştiğini belirterek, Ar-Ge birimlerinde yaptıkları çalışmayla özel tasarıma sahip 2 ve 4 litre hacimlerinde iki ayrı tankı bulunan klozet geliştirdiklerini ifade etti.

Bir evin yıllık ortalama 30 ila 35 ton arasında suyu klozetlerde harcadığını dile getiren Çağlar, "Bu ürünler kullanıldığı takdirde su tüketimi 8-9 ton seviyesine yani dörtte birine kadar iniyor. Bu da hem ev ekonomisine hem de çevreye ciddi bir katkı sağlıyor. Bu klozetler, 2 yıl gibi bir sürede kendisini amorti ediyor." dedi.

Çağlar, klozet üretiminin tamamını tasarruflu ürünlere yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Artık ürün portföyümüzdeki bütün gruplar su tasarrufu sağlayan ürünler. Dünyada tüketiciler bilinçlendi. Özellikle yurt dışındaki müşterilerimiz için bu olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Yavaş yavaş ülkemizdeki tüketiciler de bu tip ürünleri ister hale geldi." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TasarrufluKlozet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi arttı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim