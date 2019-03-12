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SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemesiyle yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı.

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemesiyle yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mart 2019 Salı 10:48
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SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu da fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan muaf tutulan kurumlara eklendi.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, katılma paylarının alım ve satımına ilişkin bölümde yapılan değişiklikle yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Böylece ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir."

Maddenin eski hali ise şu şekildeydi:

"Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici, fonun katılma payı sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu tarafından fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında alınan katılma payları fonun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz."

Türkiye Varlık Fonu'na muafiyet

Tebliğin fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar bölümünde yer alan maddeye Türkiye Varlık Fonu da dahil edildi. Böylece Türkiye Varlık Fonu da ilgili maddede yer alan muafiyetlerden yararlanabilecek. 

Eski maddeye göre, fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları faydalanabiliyordu.

İlgili madde ise tebliğde, "TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz." şeklinde yer aldı.

Öte yandan tebliğde yer alan sınırlamalar bölümüne, kurulun fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari veya azami oranlar belirleyebileceğine ilişkin bir madde eklendi.

Fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğdeki bölüme eklenen bir madde ile de kurula, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilme yetkisi verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yatırım Fonları
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