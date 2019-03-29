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'Sıfır atık Türk halkı için de bir mucize yaratacak'

Sıfır atık felsefesinin dünyaca tanınmış öncülerinden Johnson, "Biz kendi hayatımız için bir mucize yarattık ve Türk halkı da kendisi için bir mucize yaratacaktır." dedi.

'Sıfır atık Türk halkı için de bir mucize yaratacak'

Sıfır atık felsefesinin dünyaca tanınmış öncülerinden Johnson, "Biz kendi hayatımız için bir mucize yarattık ve Türk halkı da kendisi için bir mucize yaratacaktır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 09:54
'Sıfır atık Türk halkı için de bir mucize yaratacak'

Sıfır atık felsefesinin dünyaca tanınmış öncülerinden Bea Johnson, "Öncelikle ihtiyacımız olmayan şeylere 'hayır' diyeceğiz. Onları evimize almayacağız. İkinci olarak evimizin içindeki kıyafet, mobilya ve kişisel eşyaların sayısını azaltmak. Üçüncü olarak, eşyalarımızı yeniden kullanmalı ve ikinci el ürünlere daha fazla yer ayırmak." dedi.

Johnson, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Üsküdar'daki merkezine yaptığı ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sıfır atık felsefesinin dünyadaki birçok ülkede uygulanmasına öncülük eden ve bu alandaki projelere önemli katkılar sunan Johnson, tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine ve bireysel mücadelenin önemine dikkati çekti.

Johnson, doğaya ve ekosisteme saygı çerçevesinde oluşturduğu 5 altın kuralı şöyle sıraladı:

"Öncelikle ihtiyacımız olmayan şeylere 'hayır' diyeceğiz. Onları evimize almayacağız. İkinci olarak evimizin içindeki kıyafet, mobilya ve kişisel eşyaların sayısını azaltmak. Üçüncü olarak, eşyalarımızı yeniden kullanmalı ve ikinci el ürünlere daha fazla yer ayırmak. Dördüncü olarak her türlü geri dönüşüm faaliyetini öncelemek ve son kural olarak açığa çıkan zorunlu atıkları doğada çözündürmek. Bunları öncelediğimizde hem aile hem toplum olarak sıfır atığa doğru yola çıkabiliriz."

5 altın kuraldan yola çıkarak birey, aile, toplum ve devlet olarak sıfır atık prensiplerinin tüm alanlarda uygulanabileceğini ifade eden Johnson,"Biz ailecek hem ekonomik olarak hem sağlık açısından çok daha iyi noktadayız. Çok daha fazla zamanımız var. Yaşam standartlarımız çok yükseldi. Hayatımız inanılmayacak kadar zenginleşti. Türk halkı da sıfır atık felsefesine lütfen biraz baksın. Kendisine uygun geleceğini görecektir. Biz kendi hayatımız için bir mucize yarattık ve Türk halkı da kendisi için bir mucize yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Reklamların insanları fazla tüketime sevk ettiğinin ve binlerce yıllık alışkanlıkları değiştirdiğinin altını çizen Johnson, ikinci el kullanımına öncelik verilmesini tavsiye etti.

Johnson, sıfır atıkla yaşama felsefesinin kendisi ve ailesi için de yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu belirtti.

İlk başlarda ailesi ve çevresinden olumsuz tepkiler aldığını fakat zamanla tüm ailesinin kendisine destek verdiğini belirten Jonhson, "Kocam işini bıraktı. Sürdürülebilirlik üzerine bir şirket kurdu. Her şey tabii ki kolay olmadı. Organik ürünlerin fiyatları fazla olduğu için eşim ilk zamanlarda karşı çıktı ama zamanla sıfır atık düşüncesi tamamen uygulandığında finansal olarak da kara geçtiğimizi gördü. Çocuklarım doğduğu günden itibaren sıfır atık kavramına göre yetişti. Ben bir anne olarak böyle bir yaşam şeklinin gerektirdiği araçları verebildiğimi düşünüyorum. Sıfır atık ailemin hem sağlığını, hem ekonomisini olumlu yönde etkiledi. " diye konuştu.

Johnson basın toplantısının ardından TOGEM-DER'in faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
SıfırAtık
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