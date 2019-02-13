Sayıştay'da daire başkanlığı seçimi

ANKARA (AA) - Sayıştay daire başkanlıklarına Sayıştay 3. Daire Üyesi Mustafa Atalar ile 4. Daire Üyesi Hasan Basri Yılmaz seçildi.



Sayıştay'dan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında daire başkanlıkları için seçim yapıldı.

Bu kapsamda, 3. Daire Üyesi Mustafa Atalar ile 4. Daire Üyesi Hasan Basri Yılmaz daire başkanlığı görevine getirildi.

- Özgeçmişler

Mustafa Atalar, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun oldu.

Atalar, 1982-2012 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuveyt Büyükelçiliği, Berlin Başkonsolosluğunda çeşitli görevler alırken, TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi.

Hasan Basri Yılmaz da 1979 Yılında Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretim Okulu İşletme Bölümünden mezun olurken, Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'de memuriyete başladı.

Sırasıyla Ankara ve Kocaeli defterdarlıkları ile Maliye Bakanlığında görev alan Atalar, TBMM'nin 20 Mayıs 2008 tarihli birleşiminde Sayıştay üyeliğine getirildi.