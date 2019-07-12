Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98000
ALTIN
258.708
DOLAR
5.7086
STERLİN
7.1328
EURO
6.4235
S-400 teslimatı başladı
S-400 teslimatı başladı
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife...
Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan...
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona...

Sanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttıSanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttıSanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Sanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttıSanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Bu dönemde 121 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl mayısta 121,1 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalacağını tahmin etmişti.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama
2014 12 8,2 9,3 6,7 5,3 4,1 7,5 5,4 3,2 2 2,5 4,5 5,7
2015 -0,3 1 5,4 6,8 7,8 6,1 2,6 12,1 6,9 5,5 6,6 7,9 5,8
2016 8,2 10 3,9 3,7 5,6 2,9 -2,3 2,4 -1,8 6,3 3 1,4 3,4
2017 3,6 3,9 6,4 8,8 5,3 6,7 15,1 9,6 14,7 8,9 9,9 13,7 9
2018 11,7 9,5 7,4 5,6 5,9 2,2 5,3 0,7 -3,3 -6,2 -7 -9,9 1,3
2019 -7,4 -5 -2 -3,8 -1,3
Anahtar Kelimeler:
Sanayiüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında
Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında
SunExpress'ten Türkiye'ye yeni yatırım
SunExpress'ten Türkiye'ye yeni yatırım
Mayıs ayında cari fazla verildi
Mayıs ayında cari fazla verildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim