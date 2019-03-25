Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olunmasına rağmen pastadan yeterince pay alınamadığına işaret eden Yılık, "Ülkemizin, sağlık turizm pastasından daha büyük bir dilim alması için dernek olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

Orta Doğu ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini dile getiren Yılık, "Rus turist, Türkiye'nin sağlık turizmini, şifalı termallerini, başarılı sağlık merkezlerini bilmiyordu maalesef." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak"

Rusya'da farkındalık yaratmak için çeşitli tanıtım organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Yılık, olumlu geri dönüşler aldıklarına değindi.

Yılık, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da vurguladığı gibi nicelikten çok nitelikli turisti ağırlamanın ülkeye fayda getireceğine inandıklarını aktaran Yılık, termal sağlık turizminde hedef büyüttüklerini, gerçekleştirdikleri organizasyon ve faaliyetlerle Rusya'dan büyük ölçekte olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.