Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87644
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0134
STERLİN
7.7049
EURO
6.7370
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

Robotlar perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor

Perakende başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanan robotik teknolojinin, sektördeki istihdamı gelecekte tehdit edebileceği belirtiliyor.

Robotlar perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor

Perakende başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanan robotik teknolojinin, sektördeki istihdamı gelecekte tehdit edebileceği belirtiliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:21
Robotlar perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor

Robotik teknoloji, getirdiği kolaylıkların yanı sıra pek çok meslek grubunun geleceğini tehdit etmesi nedeniyle de şüpheyle karşılanıyor.

Robotlar, her geçen gün hayatın içinde daha fazla yer almaya başlarken, sadece uzaktan kumanda ile yönetilebilir olmaktan çıkan yapay zeka ile donatılmış robotlar da belirli görevleri yapabilir hale geliyor. Söz konusu özellikler robotların, savunma sanayisinden tıba pek çok alana yayılmasını sağladı. 

İstihdamın yoğun olduğu perakende de robotik teknolojiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunuyor.

Dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart, geçen yıl mağazalarındaki temizlik işlerini robotlara vermeye başlamıştı. ABD'li şirket, rafları denetleyen ve eksikleri tespit edebilen robotları da hizmete alarak istihdam rakamlarını düşürmüştü. 

Amazon'un yeni robotları depolarda çalışmaya başladı

Robotların perakende sektöründeki istihdama etkisini ilişkin son haber de ABD'nin en büyük internet satış firması Amazon'dan geldi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'e (MIT) bağlı teknoloji sitesi MIT Technology Review'da yer alan habere göre, e-ticaret şirketi Amazon, müşterilerin siparişlerini depolarında paketlemek için yeni robotları istihdam ediyor.

Ürün paketlemesini insanlardan 4-5 kat daha hızlı yaptığı belirtilen robotlar, saatte 700 siparişi paketleyebiliyor. Yeni robotların, şirketin ABD'de bulunan 55 deposunda çalışan bin 300 kişiyi işinden etmesi beklenirken, şirketin gelecek yıllarda robot kullanımını kademeli olarak artırması öngörülüyor.

Robotların hız, güvenlik ve tasarruf açısından kullanılmaya başlandığını belirten Amazon, sadece ABD'de 125 bin kişiyi istihdam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Robotlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK Başkanlığı'na Akben atandı
BDDK Başkanlığı'na Akben atandı
Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalar yön arayışında
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim