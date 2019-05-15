Robotlar perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor

Robotik teknoloji, getirdiği kolaylıkların yanı sıra pek çok meslek grubunun geleceğini tehdit etmesi nedeniyle de şüpheyle karşılanıyor.

Robotlar, her geçen gün hayatın içinde daha fazla yer almaya başlarken, sadece uzaktan kumanda ile yönetilebilir olmaktan çıkan yapay zeka ile donatılmış robotlar da belirli görevleri yapabilir hale geliyor. Söz konusu özellikler robotların, savunma sanayisinden tıba pek çok alana yayılmasını sağladı.

İstihdamın yoğun olduğu perakende de robotik teknolojiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunuyor.

Dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart, geçen yıl mağazalarındaki temizlik işlerini robotlara vermeye başlamıştı. ABD'li şirket, rafları denetleyen ve eksikleri tespit edebilen robotları da hizmete alarak istihdam rakamlarını düşürmüştü.

Amazon'un yeni robotları depolarda çalışmaya başladı

Robotların perakende sektöründeki istihdama etkisini ilişkin son haber de ABD'nin en büyük internet satış firması Amazon'dan geldi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'e (MIT) bağlı teknoloji sitesi MIT Technology Review'da yer alan habere göre, e-ticaret şirketi Amazon, müşterilerin siparişlerini depolarında paketlemek için yeni robotları istihdam ediyor.

Ürün paketlemesini insanlardan 4-5 kat daha hızlı yaptığı belirtilen robotlar, saatte 700 siparişi paketleyebiliyor. Yeni robotların, şirketin ABD'de bulunan 55 deposunda çalışan bin 300 kişiyi işinden etmesi beklenirken, şirketin gelecek yıllarda robot kullanımını kademeli olarak artırması öngörülüyor.

Robotların hız, güvenlik ve tasarruf açısından kullanılmaya başlandığını belirten Amazon, sadece ABD'de 125 bin kişiyi istihdam ediyor.