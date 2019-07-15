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Pekcan'dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Pekcan'dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
Pekcan'dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılardan Türkiye'ye girmek isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Bakanlık tarafından yürütülen "özel taşıtlar ön beyan uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye gümrük kapılarından girecek yolcuların gümrük kayıt işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabildiğine dikkati çekti.

Pekcan, bu uygulama sayesinde, özellikle gurbetçilerin Türkiye gümrüğüne gelmeden önce elektronik ortamda araç sahibinin bilgilerini sisteme girerek kendi kayıt işlemlerini kendileri yapmaları halinde, normalde 3-4 dakikada gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağını yaklaşık 15-30 saniyede yapılacak kontrolle gümrük kayıt işleminin tamamlanabileceğini ifade etti. Pekcan, bu sistem ile gümrük tescil işlemi yapan memurların herhangi bir kayıt yapmadığını, ibraz edilen pasaport, ruhsat ve sigorta poliçesindeki bilgiler ile sistemde görülen bilgilerini karşılaştırarak işlemi tamamladığını vurguladı.

"8 ve 9 numaralı peronlar ön beyanlı araçlara hizmet veriyor"

Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kapılardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları "ön beyan" sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş yapabilmelerinin sağlandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ön beyanda bulunarak gümrük kapılarına geleceklerin ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için Kapıkule’de ayrı peronlar açıyoruz. Kapıkule'de 8 ve 9 numaralı yolcu giriş peronları ön beyanlı araçlara hizmet veriyor. İhtiyaca göre peron sayılarını artıracağız ve diğer kapılarımızda da peronlar açacağız."

Ön beyan sisteminden yaklaşık 160 bin kişi yararlandı

Bakan Pekcan, işlemlerin aksamadan hızlı yürüyebilmesi için sisteme ön beyan yapan yolcuların sisteme dikkatli bir şekilde doğru bilgileri girmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, araç sahibi araçta değilse, vekaletle aracı kim getiriyorsa o kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz 4 yılda toplam 158 bin 414 kişinin ön beyan uygulamasından yararlandığı bilgisini veren Pekcan, açılan yeni peronlar sayesinde bu sayının çok daha yukarılara gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, ön beyan sistemine tüm ülkelerin pasaportlarıyla giriş yapılabildiğine işaret ederek, "Sisteme gümrüğe gelmeden önce 15 gün içerisinde herhangi bir gün veya saat giriş yapılabilir. Daha önce aynı plakalı araçla aynı şahıs giriş yapmışsa sistem o şahsı tanıyor ancak sigorta bilgisi değiştiği için güncelleme yapmak gerekiyor. " değerlendirmelerinde bulundu. 

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