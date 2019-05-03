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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, nisanda yüzde 1,69 artarken, yıllık bazda yüzde 19,50 oldu.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, nisanda yüzde 1,69 artarken, yıllık bazda yüzde 19,50 oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 10:31
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,24 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,18 yükseldi.

TÜFE, nisanda mart ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de marta göre yüzde 2,98, Nisan 2018'e kıyasla da yüzde 30,12 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,33 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,94, en yüksek yüzde 2,8 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,13 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NisanAyıEflasyon
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