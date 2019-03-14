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Moody's'ten kamu bankalarının faiz kararına destek

Moody's, Türk hükümetinin kamu kurumlarının devlet bankalarında tuttukları mevduatlara uygulanan faiz sınırını düşürmesinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Moody's'ten kamu bankalarının faiz kararına destek

Moody's, Türk hükümetinin kamu kurumlarının devlet bankalarında tuttukları mevduatlara uygulanan faiz sınırını düşürmesinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Emre Köse
Emre Köse
14 Mart 2019 Perşembe 17:53
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Moody's'ten kamu bankalarının faiz kararına destek
Berlin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk hükümetinin kamu kurumlarının Ziraat BankasıHalkbank ve Vakıfbank'ta tuttukları mevduatlara faiz sınırını düşürmesinin fonlama maliyetini aşağıya çekeceği nedeniyle bu bankaların kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, kamu kurumlarınının mevduatlarına faiz oranı sınırı getirilmesinin devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi notları için pozitif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, üç bankanın kamu kurumlarının mevduatları için ödeyeceklerin faizin yüzde 1 azalmasının değerlendirildiği hatırlatılarak, bunun lira mevduatlarının maliyetini 10-15 baz puan düşüreceğine dikkat çekildi.

Kamu kurumlarının mevduatlara uygulanacak düşük faiz oranından dolayı, üç devlet bankasının toplamda 600 milyon lira veya geçen yılki konsolide vergi öncesi karlarının yüzde 2'si kadar tasarruf sağlayacaklarının tahmin edildiği de açıklamada yer aldı.

Kamu kurumlarının mevduatlarına uygulanan faiz sınırının, mevduatlarda en büyük payı alan Vakıfbank’a daha fazla fayda sağlayacağı da açıklamada yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
HalkbankVakıfbankZiraat Bankası
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