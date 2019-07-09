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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ekonomide felaket senaryosu yazanlar utanmasını kaybetmiş densizlerdir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ekonomide felaket senaryosu yazanlar utanmasını kaybetmiş densizlerdir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ekonomide felaket senaryosu yazanlar utanmasını kaybetmiş densizlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır." dedi.

Bahçeli, "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir."

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DevletBahçeli
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