Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan duyuruda, finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla Türk lirası (TL) ve yabancı para zorunlu karşılıklarda düzenleme yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar doları likidite çekilmesi beklenmektedir."