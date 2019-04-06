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Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi

TCMB'dan "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlenmiştir." açıklaması yapıldı.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi

TCMB'dan "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlenmiştir." açıklaması yapıldı.

Emre Köse
Emre Köse
06 Nisan 2019 Cumartesi 10:57
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının da yüzde 2,65 olarak belirlendiğini açıkladı.

TCMB açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,22 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz
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