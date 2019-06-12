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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMBPara Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. 

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. 

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. 

Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. 

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Öte yandan AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyordu.

Anahtar Kelimeler:
MerkezbankasıFaiz
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