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Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.

Editör
Editör
02 Mayıs 2019 Perşembe 23:51
Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak.

Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.

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