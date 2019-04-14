Meralar yeşillendi, üreticiler yem maliyetinden kurtuldu

Kış aylarını geçirdikleri Bingöl'de yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın sevincini yaşıyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı kentte hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, arpa, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla hayvanlarını meraya çıkardı.

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Bingöl Ovası'nda otlamaya başlarken üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

Üretici Kazım Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarını merkeze bağlı Kılçadır köyünde geçirdiklerini, bol karlı ve uzun bir kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Artık hayvanların merada kendi imkanlarıyla beslendiğini anlatan Temiz, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşıyorum. Kışın hayvanları Bingöl'e getiriyoruz, kışı burada geçiriyoruz. İlkbaharda tekrar Karlıova'ya yaylaya gidiyoruz. Kışı atlattık, ilkbahar da güzel geçiyor. Mera da güzel, Allah'a çok şükür bol çayır çimen var. Artık hayvanlar merada kendini doyuruyor. Çayır da çok. Allah'a şükür mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Temiz, sabah çıkardıkları hayvanları 12 saat merada otlattıktan sonra akşam tekrar ağıla götürdüklerini dile getirerek şimdilik 12 saat, yaz aylarında ise 24 saat koyunlarla bir arada olduğunu söyledi.

10 yıldır hayvancılık yaptığını vurgulayan Temiz, yılın 2 ayını yollarda, 4 ayını Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü yaylasında, 6 ayını ise Bingöl merkezdeki kışlaklarda geçirdiklerini, yaklaşık 600 baş hayvanın olduğu sürü ile 6 ailenin geçimini sağladığını aktardı.

"Meraların çimlenmesi üreticilere nefes aldırıyor"

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu da küçükbaş hayvancılığın gelişmesinin hem bölge hem de Türkiye için önemine değinerek, coğrafi konumu itibarıyla Bingöl'ün hayvancılık merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Kaysadu, yaz aylarında onlarca sürünün Bingöl yaylalarında beslendiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Kar yağışıyla beraber kimi sürülerini il dışına götürüyor kimileri ise imkanları olmadığı için hayvanlarını burada kışlatıyor. Son yılların en zorlu kış şartlarına maruz kalan üreticilerimiz, kışı geçirmek için doğal olarak beslenemeyen hayvanlarını ot, saman, arpa ve diğer hazır yem bitkileriyle besliyor. Bu da kış sezonun 6 ay sürdüğü Bingöl'de yem maliyetleri üreticilerimiz için büyük bir külfet oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla başlayan karın erimesi ve meraların çimlenmesi üreticilerimize büyük bir nefes aldırıyor. Yani yem bitkileri açısından maliyetsiz bir döneme girmiş oluyoruz."

Karlıova ve Adaklı ilçesindeki meraların halen kar altında olduğunu anımsatan Kaysadu, "Bu üreticilerimiz de merkezdeki meralar iyi olduğu için buraya gelmek istiyorlar. Merası uygun olan köylülerimizden, hayvanlarını geçici olarak buraya getirmek isteyen üreticilere sahip çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

İl genelinde küçükbaş hayvan varlığının 600 bin civarında olduğuna işaret eden Kaysadu, koyun ve keçi varlığını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.