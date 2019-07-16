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Mega projelerde yerli çelik hedefi

11. Kalkınma Planı'na göre, savunma sanayi, demir yolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinde yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesi sağlanacak.

Mega projelerde yerli çelik hedefi

11. Kalkınma Planı'na göre, savunma sanayi, demir yolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinde yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesi sağlanacak.

16 Temmuz 2019 Salı 13:23
Mega projelerde yerli çelik hedefi

Savunma sanayi, demir yolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinde yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, tekstil-giyim-deri, metalik olmayan mineral ürünler, ana metal, gemi inşa ve mobilya sanayi öncelikli imalat sanayi sektörleri arasında gösterildi.

Plana göre, demir çelik sektöründe ihracatın ve ihraç pazarlarının genişletilmesi, standart dışı kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi, savunma sanayi, demir yolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinin kalite ve ebat bazında yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesine ve girdi tedarikinin güvence altına alınmasına önem verilecek.

Özellikle alüminyum sektöründe havacılık, savunma ve otomotiv sanayi için gerekli olan yüksek alaşımlı, ısıl işlemle mukavemeti artırılmış, katma değeri yüksek ürünlerin yerli üretilebilmesine yönelik Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri özendirilecek.

Tam elektrikli gemiler gelecek

Deniz teknolojileri ve gemi yan sanayinin rekabet gücünün artırılması amacıyla da "Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi" kurulacak.

Yakın mesafe yolcu ve araç taşımacılığında kullanılan gemilerin çevre ve enerji dostu tam elektrikli gemilere dönüştürülmesine yönelik program başlatılacak.

Mobilya sanayisinde ise katma değerin artırılması amacıyla tasarım ve markalaşma kapasitesinin geliştirilmesi ve sektörün en büyük problemlerinden birisi olan kayıt dışılığın azaltılması için çalışma yapılacak.

Metalik olmayan mineral ürünler sektörünün ihtiyaçları çerçevesinde gerekli bölgelerde ulaşım altyapısının geliştirilmesi, yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanımının kamu düzenlemeleriyle önceliklendirilmesi sağlanacak.

İthalatla karşılanan refrakter malzeme ve ileri seramik ürünlerine yönelik Ar-Ge ve yatırımlar desteklenecek.

Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayiMega Projeler
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