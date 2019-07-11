Mayıs ayında cari fazla verildi

Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, 2018'in mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar düzeyinde açık oluşmuştu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 257 milyon dolar artarak 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, nisan ayı cari açık verisi 1 milyar 334 milyon dolardan 1 milyar 301 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise mayısta cari işlemler dengesinin 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 204 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayısta 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 138 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 369 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 52 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 511 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.