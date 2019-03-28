Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92822
ALTIN
233.646
DOLAR
5.5885
STERLİN
7.3317
EURO
6.2720
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını söyledi.

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını söyledi.

Emre Köse
Emre Köse
28 Mart 2019 Perşembe 15:04
Marketlere tanzim ürün satışı başladı
Ankara

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım KrediGenel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlersatışına başladıklarını belirterek, "Bu konuda talep marketlerden geldi." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."

"Tarım Kredi satış mağazalarını artırabilir"

Tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra değerlendirileceğini vurgulayan Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem üzerinde çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak şekilde Tarım Kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi.

Her ülkede dönemsel olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar yaşanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve patateste yaşanan arz sorunlarının geçici olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
MarketlerTanzim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul'dan 'swap' açıklaması
Borsa İstanbul'dan 'swap' açıklaması
İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu
İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim