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Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin: Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin: Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.

Editör
Editör
08 Nisan 2019 Pazartesi 23:50
Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin: Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi
İstanbul

Londra Finans Merkezi Başkanı Peter Estlin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) düzenlediği "Brexit sonrası finans ve hizmet sektörlerinde Türkiye - Birleşik Krallık iş birliğini güçlendirmek" panelinde konuştu.

Estlin, 2017 yılında İngiltere'nin Türkiye'nin 2. ihracat pazarı olduğunu söyledi.

İngiltere için Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunun altını çizen Estlin, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler iyi. Bunu daha çok geliştirmeliyiz ve bu ilişkiler çok eskiye dayanıyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye lokasyon olarak çok iyi bir noktada"

Estlin, Türkiye'nin lokasyon olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, "Türkiye bizi güneşi ile çok etkiliyor. İngiltere'den Türkiye'ye birçok turist geliyor. Türkiye'nin turistlere servisi çok üst seviyede. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde 20 milyar dolardan fazlasını hedefliyoruz. Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." diye konuştu.

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise "Kendi ajandalarında belediyecilik, finans, bütçeler, reformlar bunların nasıl uygulanacağını ve finans çevresini nasıl etkileyeceği konularının olduğunu belirtti.

Kaleağası, "Türkiye'nin ekonomisini Avrupa Birliği (AB) ekonomisine nasıl entegre edebiliriz, bunları konuşuyoruz ve bu konuşmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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