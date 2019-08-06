Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99607
ALTIN
261.625
DOLAR
5.5279
STERLİN
6.7339
EURO
6.1871
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Türk bilim insanları rotayı kuzey kutbuna çevirdi
Türk bilim insanları rotayı kuzey...
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine...

Küresel piyasalarda 'kur savaşı' etkisi

Küresel piyasalar, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılması ile negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda 'kur savaşı' etkisi

Küresel piyasalar, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılması ile negatif seyrediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 10:44
Küresel piyasalarda 'kur savaşı' etkisi

Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığının Pekin yönetimini, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlaması piyasalarda ticaret savaşında yeni cephenin kur üzerinden açılması olarak yorumlanırken, buna bağlı olarak pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Analistler, ABD'nin Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesinin, yeni gümrük vergileri ve yaptırımlar gelebileceği endişelerini artırdığını belirterek, Çin'den beklenen misilleme adımlarının da bugün itibarıyla başladığına dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelmeye devam ettiğini kaydeden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerden düşük gelmesi ve kur savaşı tedirginlikleriyle satış baskısı altında kalan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,90, S&P 500 endeksi yüzde 2,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,47 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde eksi 0,51 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki gerilemenin de etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 düşüş kaydetti.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 16,65'e yükselmesine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezerv artırıcı adımları ile döviz kurları sakin bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 azalışla 98.673 puandan tamamlarken, dün 5,5715'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
KüreselPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor
1,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor
Konut kredisine iki günde rekor talep
Konut kredisine iki günde rekor talep
Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı
Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim