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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler ve Brexit gelişmeleri takip edilecek.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler ve Brexit gelişmeleri takip edilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 10:58
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri Çin, Japonya ve İngiltere'de artışa, ABD ve Avro Bölgesi'nde yatay seyre işaret ederken, pay piyasaları pozitif görünümünü devam ettirdi. 

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi verileri sonrası alış ağırlıklı seyrini sürdüren borsalarda Dow Jones endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirerek günü yüzde 97,3 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda dün 4 Brexit senaryosuna ilişkin yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamadı.

Avam Kamarası'nın cuma günü Brexit anlaşmasını 3. kez reddetmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ile varılan uzlaşmaya göre Brexit, 12 Nisan’a ertelenmişti. İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere, 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.

İngiltere'de Brexit belirsizliğine karşın dün imalat sanayi PMI verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artarak 55,1'e çıkması sonrası FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 yükseliş kaydederken, avro/dolar paritesi 1,1196 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,12'nin hemen üzerinde dengelendi.

Dün piyasalardaki pozitif seyir Asya borsaları ile bugünün açılışında da devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde yerel seçimlerin geride bırakılması ile piyasalar, veri ve reform odaklı bir seyre geçti. Analistler, ekonomi alanında yapısal reformları içeren programın kısa zamanda gündeme gelmesinin beklendiğini ifade ederek, yaklaşık 4,5 senelik seçimsiz ortamın Türkiye için fırsat olacağını vurguladı.

ABD'nin, Türkiye’ye kasım ayında göndermesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili sevkiyatların durdurulduğunu açıklaması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün BIST 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 94.101 puana çıkarken, dolar/TL yüzde 1,31 azalışla 5,4863'e geriledi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5710 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

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Küresel
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