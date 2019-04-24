Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisinin yüzde 4,5 artarak beklentilerin belirgin şekilde üzerine çıkması ve Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerin pozitif sonuçlanacağına ilişkin yorumlar pay piyasalarında alımların güçlenmesini, doların da değerlenmesini sağladı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 97,8'e çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,55 yükselişle 26.656 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 1,32 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin pozitif sonuçlanacağına ilişkin iyimserliğin arttığını belirterek, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinin de haftanın önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında, Paskalya tatili sonrası dün tekrar işleme açılan pay piyasalarında yükseliş isteği öne çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Dün açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı 2018'de yüzde 0,6'ya geriledi. 2017'de yüzde 81,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranının 2018'de yüzde 80'e inmesi de alınan tedbirlerin kamu maliyesi tarafında işe yaradığını gösterdi.

Avrupa'nın gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri de ABD'nin, İran'da petrol ithalatı konusundaki muafiyeti sonlandıracağını açıklaması oldu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararının üzüntüyle karşılandığını belirterek, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB'nin de nükleer anlaşmayı uygulayacağını söyledi.

ABD yönetiminin kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi aktivite endeksindeki gerilemenin etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, bir günlük tatil sonrası piyasalar bugün işleme açılacak. Pazartesi günü, yükselen petrol fiyatlarının negatif etkisiyle satış baskısının arttığı Borsa İstanbul'da yüzde 0,94 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.953 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının bugün Asya piyasalarında sakin seyrettiğine dikkati çeken analistler, ABD'de açıklanan verilerin beklentileri aşması ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle diğer para birimleri ve emtialar karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin 5,85'in üzerine çıktığını söyledi. Pazartesi günü 5,8498'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8580 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, nisan ayı Ifo endeksleri