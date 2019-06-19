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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında pozitif bir seyrin hakim olduğu görülürken, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.

ECB Başkanı Mario Draghi, dün, enflasyonun hedefe doğru yol almaması durumunda ECB'nin daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi. Draghi ayrıca, bankadan "teşvik" yönünde bir hareketin beklenenden daha önce gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Draghi'nin açıklamaları sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mario Draghi, ek teşviklerin geleceğini açıkladı ve bu avronun dolar karşısında düşmesine neden oldu. Bu durum haksız bir şekilde ABD ile daha kolay rekabet etmelerine yol açıyor. Onlar da Çin ve diğerleri ile yıllardır bu yolu izliyor." ifadelerini kullandı.

Draghi'nin açıklamaları sonrası dün hızlı yükselen pay piyasalarında, bu akşam saat 21.00'de sonuçlanacak FOMC kararları ve Powell'ın söylemlerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tutanaklarda kullanılacak dil ve para politikasının nasıl şekilleneceğine dair verilecek sinyaller yakından takip edilecek. Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 80 düzeyinde bulunurken, bu oran eylül toplantısı için yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda.

Trump-Şi görüşmesi tedirginlikleri yatıştırdı

Öte yandan, Trump'ın, ticaret savaşına ilişkin endişeleri artıran paylaşımının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirmesi, bu konudaki tedirginlikleri yatıştırdı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'de dün S&P 500 endeksi yüzde 0,97, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,35 yükseldi. Dolar endeksi, dün 97,766'ya kadar yükselmesinin ardından bugün 97,6 seviyelerinde dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 2,016 sınırına kadar gerileyerek Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bugün yüzde 2,073 civarında bulunuyor.

Son dönemde açıklanan verilere ek olarak Trump'ın paylaşımları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin Fed'e faizlerin indirilmesi konusunda baskı yarattığını belirten analistler, bu noktada bankanın karar metninde faiz patikasına dair vereceği sinyallerin önem taşıdığını söyledi. Analistler ayrıca, Beyaz Saray'ın Powell'ı görevden alma imkanını araştırdığına dair haberlerin yansımalarının da takip edileceğini vurguladı.

Avrupa tarafında pay piyasaları ECB toplantısı öncesinde Draghi'nin açıklamalarından güç bulurken, avro/dolar paritesi 1,1181 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Draghi'nin faiz indirimi sinyali Almanya, Fransa ve İtalya gibi bölgenin önemli ülkelerinin tahvil faizlerinde sert düşüşlere neden oldu. 10 yıllık tahvil faizleri Almanya'da yüzde eksi 0,329 ile tarihi düşük seviyelere gerilerken, Fransa'da sıfırın altına indi. Almanya'da DAX endeksinde yüzde 2,03'lük, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,17'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde de yüzde 2,20'lik yükseliş yaşandı.

Analistler, yarın gerçekleşecek ECB toplantısı öncesi Draghi'nin açıklamalarının pay piyasalarını desteklediğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber akışının takip edileceğini, ayrıca bugün Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile İngiltere enflasyon verilerinin izleneceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
KüreselpiyasalarFed
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