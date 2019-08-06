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Konut kredisine iki günde rekor talep

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

Konut kredisine iki günde rekor talep

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:06
Konut kredisine iki günde rekor talep

Ziraat BankasıHalkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Albayrak: Dengelenme sürecinin kazanımlarını ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.

Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak@BeratAlbayrak

Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız. https://twitter.com/anadoluajansi/status/1158661757516357633 …

ANADOLU AJANSI@anadoluajansi

Konut kredisine iki günde rekor talep http://v.aa.com.tr/1550617 

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu.

Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.

Anahtar Kelimeler:
KonutKredi
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