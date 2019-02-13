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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken,...

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 221,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,70 221,90 221,60 221,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.461,00 1.482,00 1.460,00 1.481,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 202,00 206,00 202,00 206,00 Lira(Tam) Ziynet 1.428,00 1.448,00 1.427,00 1.447,00 Yarım Ziynet 714,00 724,00 714,00 724,00 Çeyrek Ziynet 357,00 362,00 357,00 362,00

Son Güncelleme: 13.02.2019 19:42
Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşıda AltınCumhuriyet Altını24 Ayar Külçe Altın
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