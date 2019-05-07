Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91482
ALTIN
254.249
DOLAR
6.1414
STERLİN
8.0464
EURO
6.8632
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul seçimleri üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul...
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı...
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili...
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı...

Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor

Türkiye'de kanola ekim alanı son 2 yılda yüzde 443 artarak 900 bin dekara yükseldi.

Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor

Türkiye'de kanola ekim alanı son 2 yılda yüzde 443 artarak 900 bin dekara yükseldi.

Editör
Editör
07 Mayıs 2019 Salı 23:43
Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor
İzmir

Son yıllarda çiftçinin yoğun ilgi gösterdiği kanolada ekim alanlarının büyüklüğü 900 bin dekara ulaştı. 

AA muhabirinin Biyodizel Sanayi Derneğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2017'de 165 bin 500 dekar alana kanola ekilerek, 48 bin 200 ton ürün elde edildi.

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola çiftçinin gözdesi haline gelince, ekim alanı geçen yıl 504 bin dekara yükseldi. 2018'de 118 bin 500 ton kanola üretildi.

Geçen yıl Trakya'da 422 bin dekar, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya'da da 82 bin dekar alanda kanola üretimi yapıldı.

Türk çiftçisi bu sene de kanolaya "devam" dedi. Yine büyük kısmı Trakya'da olmak üzere kanola ekim alanı 900 bin dekara çıktı.

Böylece kanola ekim alanı son 2 yılda yaklaşık yüzde 443 arttı.

Bu yıl üretim miktarının 250 bin tonu bulması bekleniyor.

Türkiye'de 20 yıldır üretilen kanolanın ortalama fiyatı ise ton başına 2 bin 100 lira.

"Kanola üretiminde atağa geçildi"

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine, kanolanın en önemli kullanım alanının biyodizel sanayi olduğunu söyledi.

Kanolada üretim, ekim ve verim performansını çok yakından takip ettiklerini dile getiren Borovalı, ortaya çıkan rakamların sevindirici olduğunu belirtti.

"Kanola üretiminde atağa geçildi." ifadesini kullanan Borovalı, "Özellikle bu sene bir kanola gerçeği yaşıyoruz. Hasat mevsimi yaklaşıyor. Neredeyse her yıl iki katı artan bir üretim söz konusu. Bu yıl 900 bin dekar ekim alanına ulaştık. 250 bin ton civarında da kanola hasadı bekliyoruz. Buradan 110 bin ton civarında bir ham madde çıkacak, geri kalanı da yem sanayisine küspe olarak gidecek." dedi. 

Borovalı, verimin yılda 600-700 kilogram yağış ortalaması bulunan yerlerde çok verimli olduğunu dile getiren Borovalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kanola üretiminin önü çok açık. Biz sektör olarak çiftçiye garanti sunuyoruz. Çiftçinin kanola ekiminden dolayı iyi bir gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Kanola ile alternatiflerine göre yaklaşık 2 kat daha fazla gelir elde ediliyor. Devletin vermiş olduğu desteklemeyi de dahil ettiğimizde çiftçi için güzel sonuçlar ortaya çıkıyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor
Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor
Atıklardan ekonomiye 10 milyar liralık katkı mümkün
Atıklardan ekonomiye 10 milyar liralık katkı mümkün
Porsche'ye 535 milyon avro para cezası
Porsche'ye 535 milyon avro para cezası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim