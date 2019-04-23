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Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.

Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 12:00
Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 3'üne kadar ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, 10 Nisan'da açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4,61 faizli, kuponsuz DİBS ihraç edilecek. Kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere de nominal 400 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihracı gerçekleştirilecek. 

Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek. Söz konusu DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç edilecek. PİDF, Bakanlık tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri kamu bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacak. 

İkrazen ihraç edilecek DİBS'lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bu çerçevede ilgili kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Bakanlık arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecek.

İhraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle:

İkrazen Özel Tertip DİBS Tutarları
Bankalar İhraç Tutarı (avro)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1.400.000.000
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 900.000.000
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 700.000.000
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 150.000.000
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 150.000.000
Ara Toplam 3.300.000.000
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 100.000.000
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 100.000.000
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 200.000.000
Ara Toplam 400.000.000
Genel Toplam
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