Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK...
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından...

Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi.

Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi.

16 Haziran 2019 Pazar 14:07
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 200 bin kamu işçisinin zam pazarlığı öncesinde bir araya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldikleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşen Selçuk ve Atalay'ın gündemini, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri oluşturdu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritası ele alındı.

Diğer sözleşmeleri de ilgilendiriyor

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu.

İşçi kesimini temsilen "yetkili konfederasyon" olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kamu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seracılığa 150 milyon lirayı aşan teşvik
Seracılığa 150 milyon lirayı aşan teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 20 bin projeye 7,4 milyar liralık destek sağladık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 20 bin projeye 7,4 milyar liralık destek sağladık
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 90'a ulaştık
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 90'a ulaştık
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim