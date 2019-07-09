Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, dün TBMM'ye sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu plan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaklaşık 5 aydır çalıştıklarını ifade eden Varank, planın merkezine rekabetçi üretimi ve verimliliği koyduklarını söyledi.

Varank, Türkiye'ye yeni bir kalkınma hamlesi yazmak üzere çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizzat Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal ile birçok kez toplantı yaptık. Bakanlığımızla ilgili toplantıların yanı sıra diğer bakanlıklarla kesiştiğimiz noktalarda da görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok konunun adımları, uygulama planları hazır. On Birinci Kalkınma Planı'nı, Meclisten geçer geçmez, varsa gerekli mevzuat değişikliklerini de yaparak hemen uygulamaya başlayacağız. Buradaki en önemli konu, katma değerli üretim ve sanayinin merkeze konulması. Öncelikli sektörlerimiz var. Bu alanlara yoğunlaşacağız ve bu alanlarla ilgili Türkiye'nin kapasitesini artırmak için yeni politikaları hayata geçireceğiz."

"Yapacağımız işlerin detayları belli"

Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olarak belirlendiğine işaret eden Varank, "Öncelikli sektörlerle ilgili yeni programlar ve teşvik mekanizmaları oluşturulacak." diye konuştu.

Varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle Türkiye'nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatacaklarına dikkati çekerek, sanayi sektörünün ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.

On Birinci Kalkınma Planı'nın çok kapsamlı olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bütün alanlarda detaylı eylem planları neredeyse hazır. Örneğin, yatay politikalar anlamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye sanayi altyapısının ihtiyaç duyduğu lojistik sistemini kurmak için çalışmalarımızı yaptık. Hangi organize sanayi bölgesinin (OSB) tren ya da kara yolu bağlantısına ihtiyacı var, en yakın limanlara, ihracat merkezlerine ulaştıracak ne tip bağlantı yatırımları gerekli, bunların hepsini çalışıp planın içine dahil ettik. Dolayısıyla 5 yıl boyunca yapacağımız işlerin detayları ve bütçeleri belli."

"Sanayi dönüşümü için en önemli güvence"

Varank, kendine daha fazla yetebilen bir sanayi yapısı oluşturmak istediklerini vurgulayarak, dijital dönüşümle katma değeri daha yüksek üretim yapabilen bir sanayiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sanayide dönüşümün yakalanması gerektiğine dikkati çeken Varank, "Bu plan sanayi dönüşümünü yapabilmemiz için elimizdeki en önemli güvence olacak, detaylarıyla bütün yol haritalarımızı çıkarmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamu alımlarına ilişkin politikalarda son sözü kurul söyleyecek"

Varank, söz konusu plan kapsamında Sanayileşme İcra Kurulunun da oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, Savunma Sanayii İcra Komitesi benzeri bir yapıyı sanayide de oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sanayileşme İcra Kuruluna Cumhurbaşkanının başkanlık edeceğini aktaran Varank, "Türkiye'deki sanayi politikalarını yönlendirecek, özellikle de kamu alımlarıyla Türkiye sanayisini dönüştürecek kararları bu kurul vasıtasıyla almak istiyoruz." dedi.

OSB'lerdeki istihdamı 2,5 milyona çıkarma hedefi

Varank, Türkiye'de sanayinin üçte birinin planlı sanayi bölgelerinde gerçekleştiğine ve bu payı artırmayı arzuladıklarına işaret ederek, plan çerçevesinde 64 yeni OSB, 31 yeni küçük sanayi sitesi, 18 endüstri bölgesi kurulmasını amaçladıklarını dile getirdi. Varank, "Hedefimiz OSB'lerdeki istihdam sayısını 1,9 milyondan 2,5 milyona çıkarmak." diye konuştu.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Varank, "İlk defa sanayinin, katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir plan hazırlandı. Bu, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çizmek istediği rotayı göstermesi açısından önemli. Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz. On Birinci Kalkınma Planı da bunun teminatı." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 15 yıllık bir perspektifin ilk dilimi olarak tasarlanan Kalkınma Planı'nın her alanda topyekun bir değişimin ve atılımın uzun vadeli bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngördüğünü belirterek, "Plan döneminde ekonominin yapısının istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutulması, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.