Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92202
ALTIN
247.134
DOLAR
5.9936
STERLİN
7.8538
EURO
6.7077
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat...
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...

Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Balıkesir SEKA Fabrikası hurda kağıttan üretim yapacak. Yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek." dedi.

Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Balıkesir SEKA Fabrikası hurda kağıttan üretim yapacak. Yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39
Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir SEKA Fabrikası, 19 yıldan sonra, hurda kağıdı dönüştüren altyapısıyla üretime başladı.

Bakan Varank, söz konusu dönemde atıl durumda bulunan Balıkesir SEKA Fabrikası'nı ziyaret ederek, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine tanıklık etti.

Varank, tesisin hurda kağıttan üretim yapacağını ifade ederek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." dedi.

Özel teşebbüsün, eski SEKA Kağıt Fabrikası'nı sıfırdan inşa ederek üretime başladığına işaret eden Varank, "Balıkesir'de 19 yıl sonra tekrar kağıt üretiliyor. Tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini bildiren Varank, yatırımcı firmanın daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri üretime kazandırmak için de çalışmalara başladığını vurguladı.

Varank, kağıt sektörünü stratejik sektör ilan ettiklerini belirterek, Türkiye'nin şu an devam eden yeni kağıt yatırımları olduğunu hatırlattı.

"Ekonomiye büyük katkısı olacak"

Özel sektör aracılığıyla kağıt üretimini artırıp, ülkenin cari açık verdiği söz konusu alanda yerli üretimi artırmak istediklerine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu konuda başarılı olacağız. Daha önce atıklarımız heba ediliyordu. Bu, aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında, bu ürünü ithal de ediyoruz. Atık toplama işini geliştirip, Türkiye'deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan, geri dönüşümden, kağıt üreten bir tesis."

Varank, 1980'de üretime giren SEKA Kağıt Fabrikası'nın, faaliyetini 2000'de sonlandırdığını anımsatarak, özelleştirme kapsamında 2003'te Albayrak Holdinge geçen fabrikanın, 10 yıl süren itiraz süreci nedeniyle faaliyete geçemediğini belirtti.

Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika için başlayan çalışmaların bu yıl tamamlandığının altını çizerek, "Deneme üretimine başlayan fabrikada oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un yeni 'cruise limanı' için hedef 2021
İstanbul'un yeni 'cruise limanı' için hedef 2021
Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat
Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat
Yerli ve milli savunma araçlarının yayları Bursa'dan
Yerli ve milli savunma araçlarının yayları Bursa'dan
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim