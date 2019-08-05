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İvme Finansman Paketi ile 11 bin 500 firma 1,7 milyar TL kredi kullandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

İvme Finansman Paketi ile 11 bin 500 firma 1,7 milyar TL kredi kullandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
İvme Finansman Paketi ile 11 bin 500 firma 1,7 milyar TL kredi kullandı

Ziraat BankasıHalkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Ziraat BankasıHalkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı. 

Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir." denildi. 

"Yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz"

Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. 

Son Güncelleme: 05.08.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
FinansEkonomi
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