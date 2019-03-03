İTO'dan ihracat artırıcı somut adımlar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odasının (İTO), Kumaş Meslek Komitesi’nin desteğiyle düzenlediği ikili iş görüşmeleri (B2B) programında Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan, Polonya, Portekiz ve Romanya'dan gelen 156 ithalatçı firma, İTO üyesi ihracatçılarla bir araya geldi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan eden İTO, sektör odaklı ihracat programlarına devam ediyor.

İTO'nun, Kumaş Meslek Komitesi'nin desteğiyle düzenlediği B2B programında Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan, Polonya, Portekiz ve Romanya'dan gelen 156 ithalatçı firma, İTO üyesi ihracatçı firmalarla buluştu. Alıcı firmalar, Türk firmaları ile birçok sipariş anlaşması yaptı.

Programa katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların stantlarını dolaşarak ihracatçı firmaları tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Firmalarımız ihracat kapasitelerini ne kadar çok geliştirir ve hedef pazarlarını ne kadar genişletirse yatırım ve istihdam da o kadar artacaktır. İTO olarak tüm üyelerimizle birlikte ihracata odaklandık. Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin en büyük itici motoru ihracat olacaktır. Ekonomide ihtiyacımız olan atılımın tek yolu üretim-ihracat-yatırım eksenidir. İTO olarak sektörlerimize gereken tüm desteği vermeyi ve onları ihracata yönlendirmeyi sürdüreceğiz."



Avdagiç, toplantının önemine işaret ederek, "Kumaş sektöründe gerçekleştirdiğimiz bu B2B buluşması, İTO’nun ihracat atılımının önemli bir başlangıcıdır. İstanbul'u kumaş, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin alım heyetleri ve uluslararası sunumları için bir pazarlama merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kumaş ihracatçılarını 8 ülkeden gelen 156 ithalatçı-alıcı firma ile buluşturduklarını bildirdi.





- "Meslek okullarının ufku ile sektörleri sentezledik"







Etkinliğin katılımcıları arasında İTO’nun hamilik modeliyle destek verdiği 54 meslek lisesinden biri olan Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.

Okulun öğrenci ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden İTO Başkanı Avdagiç, hamilik modelinde, mesleki okulların ufku ile sektörlerin beklentilerini sentez haline getirdiklerini belirtti. Avdagiç, mesleki okulların bu model ile güçleneceğine ve oluşturacağı sinerji ile sektörlere daha çok katkı sunacağına yürekten inandıklarını vurguladı.





- Kumaşta ihracat hedefi 11 milyar dolar





Bu arada B2B programının sonunda ihracatçı firmalarla istişare toplantısı gerçekleştiren İTO Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, firmaların organizasyonun, ileri aşamalarda fuara dönüşmesi şeklindeki taleplerinden memnuniyet duyduklarını aktararak, yapılan yeni ihracat anlaşmalarının hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkı sunacağını kaydetti.



Aksesuar ile birlikte geçen yıl 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kumaş sektöründe 2019 ihracat beklentisinin en az 11 milyar dolar olduğu belirtildi.







