İTO Başkanı Avdagiç: İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Avdagiç, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz. Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum." dedi.

"Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket "

İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmadığını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var."

İTO Başkanı Avdagiç, bankacılık sektöründe kredi hacminin 2019 yılında yüzde 16-18 büyümesi gerektiğini belirtti.

"Özel sektörün bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok"

Reel sektörün döviz açığının 200 milyar doların altında olduğunu söyleyen Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektörün üretim gücü ve ihracat kapasitesini göz önüne aldığımızda bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok."

Avdagiç, kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin, "Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde." diye konuştu.

İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajların da devreye gireceğinin altını çizen Avdagiç, "İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda daha sıkıntısız uygulamaya geçirmek için dönem dönem iş dünyasının görüşleri alınıp revize edilmesi de önemli olacaktır." dedi.

Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtulmasının gerektiğini belirten Avdagiç, önerilerinin çiftçiye teşvik verilmesi olduğunu söyledi.

Daha çok tasarruf etmenin, üretmenin ve ihracat yapılmasının gerekli olduğunu anlatan Avdagiç, şunları aktardı:

"Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."