IMF İcra Direktörü Kaya’dan Rice’ın açıklamalarına yanıt

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye ekonomisinin verdiği başarılı sınava rağmen bu şekilde açıklamalar yapmak samimi olarak nitelendirilemez. Sayın Rice, yeterli bilgiye sahip olmak için bizden bilgi istese yardımcı olurduk." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın, basın brifinginde yer alan Türk ekonomisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Rice'ın açıklamalarını hayretle karşıladığını dile getiren Kaya, konunun genel toplantılarda konuşulmadığını, dolayısıyla, böyle bir konuşmaya da anlam veremediğini söyledi.

"Sayın Rice, böyle bir konuda yeterli bilgiye sahip olmak için bizden bilgi istese yardımcı olurduk." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Kaldı ki Türkiye ekonomisi, doğrudan açık bir spekülatif finansal saldırıya maruz kalmasına ve yaptırımlara uğramasına rağmen, bir çok gelişmekte olan ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı bu süreci sadece bir çeyreklik bir daralma ile atlatmış ve pozitif göstergelerle 2019 yılı ilk çeyreğinde yeniden büyümeye dönüşün sinyallerini vermiştir.

Türkiye ekonomisinin verdiği bu başarılı sınava rağmen bu şekilde açıklamalar yapmak samimi olarak nitelendirilemez. IMF'den de böylesi süreçlere ilişkin değerlendirmelerinde daha dikkatli ve bizlerle iletişim halinde olması beklenir."