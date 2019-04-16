Hindistan-Türkiye ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 8 milyar 659 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret hacminin 2020'de 10 milyar dolar olması hedefleniyordu. Karşılıklı çok hızlı bir büyüme kaydedildiği için 10 milyar dolarlık ticaret hacmine bu yıl ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından derneğin genel merkezinde "Hindistan'da İş ve Yatırım Fırsatları" paneli düzenlendi. Programın açılışından konuşan Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın ekonomik ilişkilerini artırmak için çok güzel bir zaman içerisinde olduklarını söyledi.

"Türkiye bizim için önemli bir mihenk taşı." diyen Bhattacharyya, 10 aydır Türkiye'de olduğunu, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gezdiği Türkiye'nin ziyadesiyle güzel bir ülke olduğunu aktardı.

Bhattacharyya, Türkiye'nin son yıllarda ciddi başarılara imza attığını kaydederek, "Türkiye ile Hindistan değişimleri ve dönüşümleriyle iyi birer ortak olabilirler." diye konuştu.

Hindistan'ın muazzam bir şekilde zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden Bhattacharyya, ülkesinin son yıllarda yaşadığı ekonomik değişimden bahsetti ve Hindistan'ın ekonomik anlamda dönüştüğünü belirterek, yüzlerini küresel ekonomiye döndüklerini, global anlamda dünya ile hareket edebildiklerini anlattı.

Bhattacharyya, Hindistan'ın nüfusunun 1,3 milyar olduğunu anımsatarak, özellikle "orta kesim" olarak adlandırdıkları sınıfın ülkenin itici gücünü oluşturduğunu bildirdi.

Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olduğunu dile getiren Bhattacharyya, doğrudan yatırımların alıcısı konumunda olduklarını, Türkiye gibi son derece dinamik ekonomilerinin bulunduğunu, bu sayesinde iş gücü anlamında sıkıntı çekilemeyeceğini anlattı.

Bhattacharyya, Türkiye'nin kendi içerisinde ekonomisini çok iyi yapılandırdığını kaydederek, "Aslında iki ülke çok iyi paydaş olabilir. Hindistan ile Türkiye 21. yüzyılın doğal ortakları aslında. 20. yüzyıldan alıp 21. yüzyıla getirdiğimiz bazı şeyler var. Türkiye'nin yüzünü dönüp Hindistan'a bakması çok önemli. Hindistan dünyanın 5. büyük ekonomisi ancak bu yılın sonunda 5. büyük ekonomiye sahip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmi 5 yılda 20 milyar dolara çıkabilir"

Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin 2018'de 8 milyar 659 milyon dolara ulaştığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret hacminin 2020'de 10 milyar dolar olması hedefleniyordu. Karşılıklı çok hızlı bir büyüme kaydedildiği için 10 milyar dolarlık ticaret hacmine bu yıl ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. 5 yıl içerisinde ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasını arzu ediyoruz. Bu rakama ulaşmak, ülkelerin sahip olduğu potansiyelle gayet mümkün."

Bhattacharyya, Hindistan'da Türk yatırımcılar için fırsat sunacak bazı belli başlı sektörler belirlediklerini belirterek, bunların, "alt yapı ve inşaat", "ilaç ve sağlık", "otomotiv ve makine", "tekstil ve giyim", "tarım ve gıda işleme", "enerji-yenilenebilir kaynaklar" ile "yüksek teknoloji, uzay, savunma ve biyoteknoloji" olduğunu söyledi.

Bugün Türk yatırımcılar ile karşılıklı oturup konuşacaklarını ve değerlendirme yapacaklarını dile getiren Bhattacharyya, Türk yatırımcılar için başka sektörlerin de fırsat sunabileceğini bildirdi.

Bhattacharyya, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve artırılması gerektiğinin altını çizerek, ortak ilgi alanlarında birlikte çalışmalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

"İş birliğimizi yaptığımız alanları artırmalıyız"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Hindistan'ın hedefleri içerisindeki ülkelerin başında geldiğini belirterek, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda ivme göstererek büyüdüğünü söyledi.

Bostan, "Mermer, otomotiv yan sanayi gibi belirli kalemler üzerine yoğunlaşmış ticaretimizi çok daha farklı alanlara taşımak zorundayız. İki ayrı kültür diye nitelendirebileceğimiz zenginliğin birleşmesiyle başta turizm olmak üzere ciddi iş birliklerine imza atabiliriz." dedi.

Özellikle Türk müteahhitlerin Hindistan'da daha fazla etkin olması gerektiğini dile getiren Bostan, "İnşaat ve inşaat malzemelerinde iş birliği içerisinde olmamız ve orada alt ve üst yapı projelerinde yerlerimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.

Bostan, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına ortak programlar yapmanın öneminden bahsederek, bir heyetle Hindistan'a gitmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.