Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelin açık alanında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Trabzon'un hem ana hem de baba ocağı olduğunu ancak memleketi olmasının ötesinde tüm Türkiye'de milli ve manevi değerlerin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Trabzonluların, konu vatansa herkesten önce bir adım öne atarak kendisini fark ettirdiğini, temsil ettiği şehri onurlandırdığını dile getiren Albayrak, "Trabzon böyle olunca Trabzon'dan çıkıp dünyaya örnek rol ve model olan insanlarımız önemli. Bugün Türk siyasetinde son yıllarda müthiş bir Karadeniz ve Trabzon rüzgarı esiyor. Karadeniz insanının o inatçı, mücadeleci, tüm saldırılara karşı yıkılmak bilmeyen dik duruşunu temsil eden bir siyasi yakın tarihimizde sonsuz, sayısız örneklerine şahit olduğumuz bir dönemden geçtik." diye konuştu.

Albayrak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin müthiş bir tarih yazdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda Türkiye 'Nereden nereye' şarkısındaki gibi nereden nereye geldi. Bunları tüm Türkiye'nin iklimini değiştirirken Karadeniz ve Trabzon'a da ayrı bir ruh ve maneviyat katarak yaptı. Bu tabii ekip işi. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken yanında Trabzon ve Karadeniz'in insanı birçok dava arkadaşı hizmet etti. Ben sadece şahsım özelinde değil, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve birçok bugün ve geçmiş bakanlarımız da bu hizmet yolunda çok önemli hizmetler ettiler, etmeye de devam ediyorlar."

"Birileri çok rahatsız"

Türkiye'nin ekonomik olarak muazzam bir yol kat ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün geldiğimiz noktada 2013 yılından bu yana son 6 yılda Türkiye müthiş bir mücadeleyle karşı karşıya. Yaklaşık 6 yıl önce mayıs ayında Gezi süreciyle başlayan bir mücadelenin içerisine girdik. Yaktılar, yıktılar, ağaç dediler, şunu, bunu dediler. Meğerse mevzu bahis ağaç değilmiş, sonradan anladık. Onu püskürttük 17-25, o gitti öbürü, diğeri gitti, darbe mücadelesi. Bunların her birini ekonomik saldırı aracı olarak kullanıp faizlere, enflasyona yönelik müthiş bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Bunun en sonuncusunu yaklaşık 10 ay önce ağustos ayında başlayan bir süreçle direkt ekonomimizi hedef alacak şekilde bir operasyona maruz kaldık." dedi.

Bakan Albayrak, birilerinin çok rahatsız olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birileri 6 yıldır 'Türkiye batacak, batacak' dedikçe ve başarılı olamadıkça öfke nöbetleri büyüyor. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde yaşananları takip ediyoruz, değil mi? Milyondan fazla insanın öldüğüne şahit olduk mu? Milyonlarca insanın evini, yurdunu, anasını, çocuğunu kaybettiğini takip ediyoruz, değil mi? Birilerinin de hesabı bu muydu acaba? Türkiye'yi de bunlar gibi devirip Suriye'den, Irak'tan beter bir noktaya getirmek istemeleri. Amacı bu muydu acaba? Bu noktayı çok dikkatli görmemiz lazım. Son 6 yılda yeni bir dünya haritası çerçevesi içerisinde tıpkı bölgedeki ülkeleri bölmek istedikleri gibi Türkiye'yi de bölecekleri bir senaryoya maşa yapmaya çalıştılar ama elhamdülillah ülkemizin başındaki güçlü liderlikle Türkiye bütün bu saldırılara karşı her birine teker teker 'dur' diyerek güçlü bir mücadeleye devam ediyor."

"Bu lig bize yetmiyor"

Bakan Albayrak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni hükümetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile artık Türkiye'yi, Trabzonspor gibi bir üst lige çıkaracaklarını dile getirerek, "Bu lig bize yetmiyor. Şampiyonlar Ligi var, biliyorsunuz değil mi? Trabzonspor 2010-2011 yılında Şampiyonlar Ligine katılmıştı. İnşallah bu sene Trabzonspor'umuzda da iyi bir hamur var. Genç ve dinamik bir kadro var. Türkiye'yi geziyorum 'Sayın Bakanım, bu sene Trabzonspor şampiyon olur, değil mi?' diyorlar. Ben de 'İnşallah' diyorum. Demek ki Trabzon şampiyon olacaksa Şampiyonlar Liginde oynayacak bir mücadele ortaya koyacaksa işte Türkiye olarak biz de ülkemizi şampiyonlar ligi dediğimiz dünyanın bir üst ligindeki güçlü ve büyük, daha gelişmiş ülkelerle aynı noktaya koyacaksak Allah'ın izniyle biz daha çok çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık"

Dışarıdan ekonomiye yönelik hiçbir temeli olmadan oluşturulan saldırıların etkisinin Allah'ın izniyle yavaş yavaş daha da eridiğini, ekonominin daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah'ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık.

Buradan baba vatanımdan seslenmek istiyorum, içerideki bir kısmı, dışarıdaki bir kısmı Türkiye'yi sevenler olduğu gibi sevmeyenler de var. 'Bir çelme taksak da tepe taklak düşse' diyenler de var. Ben de diyorum ki bu milletin bin yıldır bu coğrafyada bir cümle ile tanımlanan bir deyişi var. Bu millete bin yıldır bütün dünya şöyle bakıyor; Türk milleti dosta güven, düşmana korku salan bir millet. Bizler dostlarımıza selam ediyoruz, bizden emin olsunlar ama düşmanlarımıza diyoruz ki 6 yıldır hani böyle kuklaları gönderiyorlar ya artık maşaları konuşmuyoruz, ipiniz kimin elinde biliyoruz. Korkma vakti... Bu millet artık bundan sonra bu deli gömleğini yırtmıştır. Bu saatten sonra ölümü öldürüp korkuyu korkutmuştur. Bu milleti Allah'ın izniyle hiçbir şekilde korkutamayacak, yolundan geri koyamayacaksınız."