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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:58
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakYapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık." ifadesini kullandı.

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Berat Albayrak@BeratAlbayrak

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz. Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar Euro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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3.658 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

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