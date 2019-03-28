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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasalarda ciddi bir toparlanma var

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum. Piyasa faizlerinden, reel sektör güven endeksinden, önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasalarda ciddi bir toparlanma var

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum. Piyasa faizlerinden, reel sektör güven endeksinden, önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz." dedi.

Editör
Editör
28 Mart 2019 Perşembe 22:12
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasalarda ciddi bir toparlanma var
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, "Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum. Piyasa faizlerinden, reel sektör güven endeksinden, önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz." dedi.

Albayrak, "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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