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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Haziranda yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Haziranda yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Haziranda yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, mayısta ihracatın yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

Berat Albayrak@BeratAlbayrak

 · 

Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı.

Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

Berat Albayrak@BeratAlbayrak

İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak.

Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.

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Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikaların başarısıyla 2019 yılında Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamının tarihe gömüleceğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız."

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BakanAlbayrak
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