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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bankacılarla toplantı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bankacılarla toplantı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." dedi.

Editör
Editör
20 Nisan 2019 Cumartesi 00:43
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bankacılarla toplantı yaptı
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakbankacılık sektörünün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikaları, sektör temsilcileri ile gerçekleştirdikleri kapsamlı istişare toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bankacılık sektörü ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) de katılım gösterdiği toplantıya ilişkin olarak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." ifadesini kullandı.

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