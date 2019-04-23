Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95953
ALTIN
238.959
DOLAR
5.8268
STERLİN
7.5532
EURO
6.5545
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 12:02
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz yüzde 22,18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 512 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 310 milyon lira, net satış 1 milyar 306,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 950 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek
Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı
Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim