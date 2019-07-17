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Hayvancılıkta verimli üretime yüksek destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş, verimli üretim yapan üreticilere daha çok destek vermek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Hayvancılıkta verimliliğe uygun üretim yapanlar ödüllendirilerek daha çok destek alacak." dedi.

Hayvancılıkta verimli üretime yüksek destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş, verimli üretim yapan üreticilere daha çok destek vermek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Hayvancılıkta verimliliğe uygun üretim yapanlar ödüllendirilerek daha çok destek alacak." dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
Hayvancılıkta verimli üretime yüksek destek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (VANTSO) kırmızı et üreticileri ve sanayicilerin katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş,, Türkiye'de hayvan kesim standardının olması gerektiğini belirterek, "Şu an karkas kesim yönetmeliğini yayınlamaya hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı sivil toplum kuruluşlarımızla da görüşmek suretiyle yıl sonuna kadar hem kırmızı etteki kesim standardını hem de karkas kalite standardımızı yürürlüğe koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de etçi buzağı sayısının artırılması gerektiğine işaret eden Erdurmuş, Türkiye'de yerli besilik hayvanın 320 kilograma çıkarıldığında hayvan ithalatıyla ilgili durumun ortadan kalkacağını söyledi. Erdurmuş, "Verimli üretim yapan üreticilerimize daha çok destek vermek için çalışmalar yapıyoruz. Verimliliğe uygun üretim yapanlar ödüllendirilerek daha çok destek alacak." diye konuştu.

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç da kırmızı et üreticilerinin emeklerinin karşılığını alamadıklarını savunarak, üreticinin kestiği hayvanı yerine koyamadığını iddia etti.

Tunç, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini eleştirerek, fiyatların üreticinin beklentilerini karşılamadığını savundu. Tunç, "Bu rakamlar bizim malımızın yok pahasına satılmasını sağlıyor. Hangi maliyet hesaplarına göre bu rakam bulundu, bunun açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da kentin hayvancılık açısından potansiyeline değindi.

Türkiye'deki toplam mera büyüklüğünün yüzde 10'unun Van'da olduğuna işaret eden Takva, "Küçükbaş varlığıyla 1.sırada, büyükbaş varlığıyla 34. sırada yer alan ilimiz bu anlamda hem kendisi için hem ülkemiz için üretmenin azmi içerisindedir. Van önemli üretim merkezlerinden biri olacak potansiyele sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

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