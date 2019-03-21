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Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.

Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 10:43
Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü
İstanbul

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.

Dün döviz kurları ve ons altın fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 228,8 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, 230,95 ile son 2,5 ayın zirvesini görmesinin ardından saat 10.05 itibarıyla 230,90 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.543 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı, Fed kararları sonrası başlayan yükselişini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıyarak 1.318 dolara çıktı. Böylece altının ons fiyatı, yükselişini üst üste 5'inci güne taşımış oldu.

Analistler, Fed'in, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı.

Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verdiğini belirten analistler, Fed'in "güvercin" tavrı ve geleceğe yönelik tahminlerin etkisiyle doların emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Gram Altın
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