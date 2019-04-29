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Gram altın 246 lira seviyelerinde

Gram altın 246 lira, çeyrek altın 396 lira ve Cumhuriyet altını 1.642 liradan işlem görüyor.

Gram altın 246 lira seviyelerinde

Gram altın 246 lira, çeyrek altın 396 lira ve Cumhuriyet altını 1.642 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:44
Gram altın 246 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 246 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 primle 245,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 246 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını 1.642 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,09 değer kaybıyla 1.284,85 dolar seviyesinden işlem görüyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları, bu hafta altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının ons fiyatında 1.282 doları destek, 1.302 doları ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta gram altındaki yükselişlerin devam etmesini beklediklerini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının 247 lirayı yukarı yönlü kırması durumunda 250 lirayı test edeceğini, düşüşlerde ise 242 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde nisan ayı ekonomik güven endeksi yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
GramAltın
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