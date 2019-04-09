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Gram altın 236 lira seviyelerinde seyrediyor

Gram altın 235,8 lira, çeyrek altın 385 lira ve Cumhuriyet altını 1.578 liradan işlem görüyor.

Gram altın 236 lira seviyelerinde seyrediyor

Gram altın 235,8 lira, çeyrek altın 385 lira ve Cumhuriyet altını 1.578 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:17
Gram altın 236 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 235,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içinde dolar kuru, yurt dışında ise altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,6 değer kazanan gram altın, günü 237,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybıyla 235,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 385 lira, Cumhuriyet altını 1.578 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,47'lik yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.298 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasalarda dün etkili olan tepki alımlarının altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Altının ons fiyatında yükseliş trendinden bahsedebilmek için 1.307 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini kaydetti.

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Altın
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