Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92738
ALTIN
234.580
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.3473
EURO
6.3284
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:...
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler...
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider...

Gram altın 233 lira seviyelerinde

Gram altın 232,7 lira, çeyrek altın 379 lira ve Cumhuriyet altını 1.551 liradan işlem görüyor.

Gram altın 233 lira seviyelerinde

Gram altın 232,7 lira, çeyrek altın 379 lira ve Cumhuriyet altını 1.551 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 10:21
Gram altın 233 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 232,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 236,5 liraya kadar çıkan gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 primle 230,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 primle 232,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını 1.551 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1.287,93 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında başlayan ticaret görüşmelerine ilişkin ılımlı havanın, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden olduğunu söyledi.

Kürsel piyasalarda yaşanan iyimserliğin, dolar varlıkları ve küresel borsaları olumlu yönde desteklerken, emtia fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oyduğunu bildiren Memiş şunları kaydetti:

"Küresel büyümeye dair endişelerin artmasıyla altının ons fiyatı 1.288 dolara kadar geriledi. 1.307 dolar seviyesini aşağı yönlü kıran altının ons fiyatı, yeni bant aralığına yerleşebileceğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatında 1.287-1.307 dolar aralığını takip edeceğiz."

Memiş, yurt içi piyasalarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların altının gram fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, teknik olarak altının gram fiyatında 227 liranın destek 237 liranın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 29.03.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
Altın 233 Lira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı
Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim