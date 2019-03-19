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Gram altın 230 lira seviyelerinde

Gram altın 229,9 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.535 liradan işlem görüyor.

Gram altın 230 lira seviyelerinde

Gram altın 229,9 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.535 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Mart 2019 Salı 10:47
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Gram altın 230 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 229,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 229,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.306,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantısı ve perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin piyasaların odağında olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 231 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Altın Yükselişte
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