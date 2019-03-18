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Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 228,6 lira, çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını 1.532 liradan işlem görüyor. Dolar ise 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.

Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 228,6 lira, çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını 1.532 liradan işlem görüyor. Dolar ise 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 12:14
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Gram altın 229 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 228,6 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 228 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 228,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.532 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.302,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde konut verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek 230 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar/TL

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor. 

Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,4590'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1935'ten, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 7,2580'den işlem görüyor. 

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1340, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı konut satışları, yurt dışında Avro Bölgesi ocak ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda olduğunu, 5,4250'nin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Altın Dolar
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