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FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki fiyattan alım yapacak

Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz" dedi.

FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki fiyattan alım yapacak

Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki fiyattan alım yapacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini ve pazar şartlarının üzerinde alım fiyatı uygulayacaklarını söyledi.

Bayraktar, genel müdürlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni mahsul fındık alımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

"Peşin" ve "Emanet" sistem politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, isteyen çiftçinin ürün bedellerini hemen, arzu edenlerin de daha sonra değerlendirmek üzere depolarına emanete bırakabileceklerini aktardı.

Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerine çıkarak ürün kabullerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Bayraktar, "Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz." dedi.

Kendilerini tercih edecek tüm çiftçilerin ürünlerine talipli olduklarına değinen Bayraktar, "Bu anlamda alım depolarımız ve ekiplerimiz hazır durumda. Yine fındık işleme tesisimiz de hazır. Dolayısıyla biz üreticilerimizi korumaya çalışarak, FİSKOBİRLİK'in de bir ticari işletme olduğunu düşünerek alımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasat döneminin yaklaşmasıyla rekolte tartışmalarının da başladığına işaret eden Bayraktar, bazı kesimlerin rekolteyi az, bazılarının da yüksek gösterme çabası içerisinde olduklarına dikkati çekti.

Fındıkta 700 bin ton rekolte bekleniyor

Bayraktar, yeni mahsul rekoltesinin 700 bin ton olacağını yönünde tahminlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Bilişim çağında olduğumuz bir dönemde, dünyanın bir ucundaki kapı numarasının bile görüldüğü bir dönemde rekolte ile oynayarak piyasayı etkilemeye çalışmak doğru değil. Doğru bilgi vermek lazım. Bizim kanaatimiz bu sene fındık 700 bin ton civarında olur. Bir miktar da geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de fındık stokunun bulunmaması sebebiyle 700 bin tonluk rekoltenin yüksek gibi görülemeyeceğini ifade eden Bayraktar, Avrupa'da fındık üretimi yapan ülkelerde de rekoltelerin istenilen düzeylerde olmadığını vurguladı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, devletin müdahale alımı yapması durumunda bu işlemi birlik üzerinden gerçekleştirmesini istediklerini belirterek, "Bu işi yapabilecek en uygun kurumuz. 70-80 yıllık bir geçmiş tecrübemiz var. Bu işe talibiz." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
FiskoBirlik
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